La panchina di Vlahovic è la vera novità del mese: la Juventus pensa su due piani

La Juventus ha pensato al qui e ora in questo mercato di gennaio. Perché le cifre di Kolo Muani sono davvero altissime per cinque mesi: un milione di prestito oneroso, certamente non tantissimo. Poi però ci sono 2,5 milioni per le commissioni e soprattutto un ingaggio netto da 4,5 milioni, che al lordo si raddoppia. Quasi 13 milioni per un affitto, sperando forse che si inserisca al meglio con Thiago Motta per poi puntare su un titolo definitivo, come successo con Francisco Conceicao. Fuori rosa al Paris Saint Germain, sarebbe una soluzione ottimale, ma è appunto una questione di emergenza.

Stessa cosa per un Renato Veiga che aveva giocato solamente una partita con il Chelsea, pagato 5 milioni per il prestito senza diritto di riscatto. Considerando che c'è lo stipendio, siamo a quota 20 milioni per due prestiti che, di fatto, rappresentano il qui e ora in attesa dell'ennesima rivoluzione della prossima estate.

Poi c'è il caso Vlahovic. Un outlook negativo di 18 mesi e la mancata titolarità nelle ultime due partite, più questa dove partirà inizialmente Kolo Muani. La crisi è ufficialmente aperta, da capire se durerà il battito di ali - con magari dei gol pesanti e una pressione minore nelle prossime settimane - oppure più di sei mesi per poi arrivare al mercato di giugno con un grosso problema da sbrogliare. La Juventus pensa sui due piani: al qui e ora e al futuro. Da capire se tutto potrà essere allacciato nella maniera migliore.