La prudenza non è mai troppa: Inter, azzurri negativi ma a Bologna con precauzioni

vedi letture

Nelle scorse ore sono arrivati i risultati dei tamponi a cui sono stati sottoposti Bastoni, Sensi e Barella dopo il rientro dagli impegni con la Nazionale e la positività al Covid-19 riscontrata in Leonardo Bonucci. Tutti negativi i test effettuati dai nerazzurri, ma secondo il Corriere dello Sport l'Inter utilizzerà comunque la massima prudenza da qui alla sfida col Bologna. In particolare, oggi i tre giocatori in questione non mangeranno né faranno la doccia con i compagni di squadra. Poi, per il trasferimento a Bologna di questo pomeriggio, a Bastoni, Barella e Sensi sarà riservata una carrozza ad hoc sul treno. In hotel a Bologna, poi, stanze singole e pasti consumati in camera.