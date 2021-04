"La riconferma passa da Champions e Coppa Italia". Rivedi Pirlo in conferenza stampa

vedi letture

Andrea Pirlo sente di aver fatto abbastanza per essere l’allenatore della Juventus anche l’anno prossimo? “Io non penso a niente. Penso solo a finire la stagione - ha detto il tecnico bianconero in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Parma - il mio obiettivo è solo di portare la Juventus tra le prime quattro e vincere la Coppa Italia. Sarà la società a decidere, io sono concentrato su quello che devo fare in questo finale di campionato”.

Rivedi il video con le sue parole!