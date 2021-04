La rimonta Champions non basta: il rinnovo di Gattuso resta quasi impossibile

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Gennaro Gattuso che ha vinto cinque delle ultime sei, più un pareggio, riagganciando il quarto posto. Ancora in silenzio stampa, non può esprimere il suo punto di vista sul momento ma il punto di vista da parte di Aurelio De Laurentiis non è cambiato: Gattuso resta fortemente in discussione anche se il presidente spesso può cambiare decisioni. C'è però anche la volontà di Gattuso che, al momento, non contempla eventuali proposte di rinnovo.