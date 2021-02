La rivincita della Lazio. Le esultanze, dalla "cazzimma" di Reina alle "palle" di Milinkovic

vedi letture

Chiamatela rivincita, chiamatela vendetta (sempre sportivamente parlando, s'intende) o con qualsiasi altra definizione. Perché la forma non cambia la sostanza, del 3-1 della Lazio in casa dell'Atalanta. Tre punti in uno scontro diretto per la Champions, contro la Dea di Gasperini, che mercoledì scorso aveva vinto nei quarti di finale di Coppa Italia. Un ko che ha bruciato e fatto male allo spogliatoio biancoceleste, che nei giorni scorsi - tra il doppio impegno al Gewiss Stadium - si è preparato fisicamente e soprattutto mentalmente. "Eravamo carichi come non mai", ha spiegato Reina. Nessuno voleva soccombere per la seconda volta consecutiva contro l'Atalanta, con cui dalla finale di Coppa Italia del 2019 ci sono sempre state tante polemiche. "Da quella partita è nata la rivalità", ha spiegato con amarezza Gasperini. E le tensioni dopo il triplice fischio di ieri testimoniano quanto sia diventata sentita "questo classico", per usare l'espressione di Farris, il vice di Inzaghi. Il successo di Bergamo, ottenuto 1624 giorni dopo l'ultima volta, cambia la stagione della Lazio. Il presente e le prospettive future. Serve una bilancia speciale, per pesare i tre punti conquistati ieri che permettono alla banda Inzaghi - felice per aver ricevuto gli stipendi in anticipo - di superare l'Atalanta in classifica e rilanciarsi nella corsa Champions. Il cammino è ancora lungo, per ora Immobile e Co si godono successo che sa di rivincita, festeggiato così sui social: