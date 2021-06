La Roma di Mourinho cerca un portiere top: spunta l'idea Szczesny della Juventus

vedi letture

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro portiere della Roma, con José Mourinho che ha chiesto un numero 1 affidabile e dal sicuro rendimento. Gigio Donnarumma ha ricevuto una telefonata dallo Special One ma ambisce a piazze più prestigiose, leggi Barcellona. Gli altri nomi sono quelli di Rui Patricio del Wolverhampton, così come Juan Musso e Pierluigi Gollini rispettivamente di Udinese e Atalanta. Ma l'ultima idea, per la rosea, porta ad un cavallo di ritorno come Wojciech Szczesny: la Juventus per il suo cartellino chiede 30 milioni più bonus. Una cifra non raggiungibile per la Roma, che però nel caso in cui si aprissero spiragli per un prestito con obbligo di riscatto potrebbe comunque approfondire la questione.