La Roma è la terza rosa più costosa della Serie A. Tanti stipendi ancora poco giustificati

TMW vi porta alla scoperta degli stipendi in Serie A. Attualmente settima in classifica con 18 punti raccolti in dodici partite, la Roma ha però il terzo monte ingaggi più alto del campionato italiano. Una distribuzione di risorse, osservando la rosa giallorossa nel suo insieme, che lascia in dote qualche punto di domanda. Se sembrano nell'ordine delle cose gli ingaggi percepiti da Lukaku (7 milioni netti) e da Abraham (4,5) - le cifre sono naturalmente precedenti al grave infortunio - o da Dybala (3,8 che arrivano a 6 tramite bonus), qualche dubbio rimane osservando quanto i giallorossi corrispondono a profili che di impatto non ne hanno avuto, o ben poco. Rispondono a questo identikit per esempio Paredes, 4 milioni e mezzo l'anno dopo la scorsa stagione alla Juventus in cui aveva fatto intendere qualche difficoltà, ma anche N'Dicka, 4 milioni netti l'anno per un profilo lontano dalle corde ideali di una difesa di Mourinho, o ancora Sanches, troppo infortunato anche per giustificare i 3,6 milioni a lui destinati. La Roma è una sorta di gigante con le gambe fragili, almeno dal punto di vista degli equilibri economici attuali: appena quattro giocatori della prima squadra prendono meno di un milione (e Bove, per esempio, si appresta ad uscire da questo gruppo con un rinnovo), ci sono giocatori per nulla o scarsamente utilizzati, per motivi vari, che guadagnano tanto: Smalling prende 3 milioni e mezzo, i tre terzini destri insieme arrivano a quasi 7.

Di seguito il dato sui singoli calciatori, con gli stipendi netti in milioni di euro e tra parentesi l'anno di scadenza. Segnati con l'asterisco i dati ancora da verificare totalmente.

ROMA = 68,6 MILIONI DI EURO NETTI

Lukaku 7 (2024)

Abraham 4,5 (2026)

Paredes 4,5 (2025)

N'Dicka 4 (2028)

Dybala 3,8 (2025)

Sanches 3,6 (2024)

Lo. Pellegrini 3,5 (2026)

Mancini 3,5 (2027)

Smalling 3,5 (2025)

Spinazzola 3 (2024)

Rui Patricio 3 (2024)

Cristante 2,8 (2027)

Aouar 2,8 (2028)

Llorente 2,7 (2024)

El Shaarawy 2,5 (2025)

Belotti 2,4 (2025)

Karsdorp 2,2 (2025)

Celik 2 (2026)

Kristensen 2 (2024)

Kumbulla 1,8 (2025)

Azmoun 1,7 (2024)

Svilar 1 (2027)

Zalewski 0,3 (2025)

Bove 0,2 (2025)

Boer 0,2 (2024)

Pagano 0,1 (2026)