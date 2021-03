"La Roma non è in depressione, pronti a riscattarci". Rivedi Fonseca in conferenza stampa

"La squadra ha reagito sempre bene dopo le sconfitte, questo è positivo. In questi giorni la squadra non è entrata in depressione, come molti hanno fatto fuori. Domani possiamo vincere, perdere o pareggiare. Ho visto che la squadra ha capito cosa non abbiamo fatto bene, che dobbiamo migliorare in questi aspetti". Ha parlato così Paulo Fonseca, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: "Non siamo in depressione, magari molti fuori sì. In una squadra di calcio non si possono avere questo tipo di situazioni, dobbiamo migliorare e cercare di essere forti nella prossima partita".

