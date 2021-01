La Roma recupera Spinazzola per l'Inter. L'esterno ha svolto buona parte della seduta in gruppo

vedi letture

Consueta divisione in gruppi, a Trigoria, per la Roma reduce dalla convincente vittoria di ieri contro il Crotone. Spinazzola ha svolto buona parte dell’allenamento con i compagni (recupera per l’Inter) mentre Fazio, Calafiori, Santon, Pedro e Zaniolo hanno lavorato a parte. Come Pastore, che sta alternando lavori in gruppo a esercizi personalizzati, con lo scopo di arrivare alla forma migliore.