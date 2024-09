La Roma si è allenata in mattinata in vista dell'Europa League: out Dybala

La Roma è tornata ad allenarsi in vista della partita di Europa League, in programma giovedì contro l'Elfsborg. Il club giallorosso, come spesso accade, ha pubblicato foto e video della seduta che ha coinvolto solamente quei calciatori non impiegati per almeno un'ora contro il Venezia ieri pomeriggio. Tra questi non era però presente Paulo Dybala, rimasto in panchina precauzionalmente dopo il problema fisico accusato qualche giorno fa. Gli altri hanno svolto un lavoro di scarico.