La Roma si gioca Serie A ed Europa League durante il mercato: il calendario

La Roma sta crescendo e sembra essere tornata squadra. Claudio Ranieri giocherà tra 4 giorni il derby contro la Lazio, che sarà la prima gara del 2025. Successivamente i giallorossi se la vedranno con il Bologna al Dall'Ara il 12 gennaio in una sfida tutt'altro che semplice, prima di ospitare il Genoa all'Olimpico venerdì 17. Tutto nel bel mezzo del mercato, senza sapere ancora se Dybala e Pellegrini resteranno: chissà se l'argentino giocherà la partita di Europa League in programma il 23 contro l'AZ, nella quale servirà sicuramente la vittoria. Da non tralasciare però anche il campionato, con il match contro l'Udinese del 26 che si preannuncia ostico. Poi di nuovo in trasferta in campo internazionale, nell'ultimo scontro della prima fase con l'Eintracht. Lì i capitolini capiranno se proseguiranno la loro avventura o abbandoneranno la competizione. Da non dimenticare poi, a un giorno dal termine della sessione invernale di trasferimenti, l'incontro con il Napoli.

IL CALENDARIO DELLA ROMA DURANTE IL MERCATO

Domenica 5 gennaio ore 20.45, Roma - Lazio - 19^ giornata di Serie A

Domenica 12 gennaio ore 18, Bologna - Roma - 20^ giornata di Serie A

Venerdì 17 gennaio ore 20.45, Roma - Genoa - 21^ giornata di Serie A

Giovedì 23 gennaio ore 18.45, AZ - Roma - 7^ giornata di Europa League

Domenica 26 gennaio ore 15, Udinese - Roma - 22^ giornata di Serie A

Giovedì 30 gennaio ore 21, Eintracht Francoforte - Roma - 8^ giornata di Europa League

Domenica 2 febbraio ore 20.45, Roma - Napoli - 23^ giornata di Serie A