La Roma sonda Gimenez. Lui: "L'unica verità è che domani inizia la A! Forza Milan!"

La Roma ci ha provato per Santiago Gimenez. Secondo quanto riportato da SportMediaset, il club giallorosso avrebbe chiesto informazioni al Milan per capire l'eventuale fattibilità dell'operazione. Per il momento si tratta solo di un primo approccio, anche perché, per evitare minusvalenze, il Diavolo chiederebbe circa 28 milioni di euro per il centravanti arrivato lo scorso gennaio.

Inoltre c'è da registrare la ferma volontà da parte dell'ex Feyenoord di restare in rossonero. A dimostrarlo è il post su X del messicano, che ha allontanato le voci di mercato: "L'unica verità è che domani inizia la Serie A! E sarà una stagione incredibile! Forza Milan!". Tare dovrebbe poi trovare il sostituto: i nomi sono sempre quelli di Dusan Vlahovic della Juventus e Conrad Harder dello Sporting CP, ambito pure dal Rennes.

Infine c'è da considerare la situazione nella Capitale. Gasperini ha espresso il suo gradimento pubblicamente per Artem Dovbyk, ma rinuncerebbe volentieri al centravanti ucraino per il Bebote. Prima di affondare per il classe 2001 dunque, andrebbe formalizzata la cessione dell'ex Girona, sul quale ci sono Villarreal e Napoli. Mancano 10 giorni alla fine del mercato e tutto può succedere, ma è bene ricordare che imbastire un affare del genere è complicato per entrambe le società.