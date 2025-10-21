Juventus, ieri giornata di confronti alla Continassa: avanti con Tudor ma serve un cambio di ritmo

Nella giornata di ieri, scrive Tuttosport, è andato in scena alla Continassa un confronto fra la rosa della Juventus, il tecnico Igor Tudor e la dirigenza nelle persone di Comolli, Chiellini e Modesto.

Il primo a parlare è stato Comolli, che si è appellato al senso di responsabilità dei calciatori, quindi è arrivato il turno dell'allenatore croato che a differenza di altre volte non è stato protettivo verso il gruppo, criticando soprattutto i difetti di atteggiamento dopo la brutta sconfitta contro il Como.

Quindi l'allenatore e la dirigenza si sono soffermati per un confronto diretto, senza squadra, in cui la società ha ribadito la fiducia nel suo lavoro pur chiedendo un'inversione del trend dei risultati. La gara di domani al Bernabeu contro il Real Madrid è ovviamente una questione a parte, mentre le prossime di campionato sembrano essere decisive per il destino di Tudor: Lazio, Udinese e quindi Cremonese, tutte prima del derby contro il Torino e della sfida contro lo Sporting CP che segnalerà il giro di boa della prima fase della Champions League. Partite in cui Tudor dovrà dimostrare di avere il timone ben saldo fra le mani e in cui dovranno arrivane necessariamente risultati incoraggianti dal campo.