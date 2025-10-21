Ufficiale
Dopo 115 partite e 15 gol, Lucia Di Guglielmo rinnova con la Roma Femminile. Il comunicato
TUTTO mercato WEB
Giornata di rinnovi ufficiali in casa Roma, con il club giallorosso che ha annunciato con una nota il prolungamento del contratto della giocatrice Lucia Di Guglielmo.
Ecco il testo integrale col rinnovo del contratto che da oggi avrà scadenza nel 2028: "L’AS Roma è lieta di annunciare che Lucia Di Guglielmo ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2028. Difensore di fascia, Di Guglielmo è arrivata in giallorosso nella stagione 2021-22, collezionando 115 partite e 15 gol e contribuendo alla conquista di 2 scudetti, 1 Coppa Italia e 2 Supercoppa Italiana.
In Nazionale conta 41 presenze e 2 reti comprese le partecipazioni al Mondiale 2023 e all'Europeo del 2025. Congratulazioni, Lucia!", conclude la nota giallorossa.
