Milan, Gimenez dopo il pari con la Juve: "Meritavamo di più, ma siamo sulla strada giusta"

Un pareggio a reti bianche che permette al Milan di proseguire la sua striscia positiva di risultati,. Ma soprattutto di non incassare reti. Quello contro la Juventus è uno 0-0 che serve alla squadra di Massimiliano Allegri per aumentare l'autostima ma anche per rimanere in scia del duo di testa in classifica formato da Roma e Napoli. Una partita equilibrata che lascia anche un po' di amaro in bocca nella formazione rossonera soprattutto per quel calcio di rigore sparato alle stelle da parte di Pulisic che avrebbe far potuto pendere l'ago della bilancia in loro favore.

E' stato protagonista di una prova convincente Santiago Gimenez. L'attaccante messicano è stato schierato dal tecnico toscano dal primo minuto al centro dell'attacco ripagandolo con una prestazione positiva ed un gol sfiorato con un colpo di testa da posizione ravvicinata. La rete ancora non è arrivata ma certamente il giocatore sta dimostrando di poter essere affidabile in campo.

E al termine del match di Torino di domenica scorsa, Gimenez ha pubblicato un messaggio sulla propria pagina Instagram in cui analizza la gara e il punto conquistato contro i bianconeri allenati da Igor Tudor: "Meritavamo di più - si legge - ma siamo sulla strada giusta...Forza Milan!".