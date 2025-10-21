Milan, prosegue la campagna di rinnovi: Appiah firma per altri quattro anni
Dopo la centrocampista Sara Stokic, che ha firmato il rinnovo fino al 2028 la scorsa settimana, il Milan ha annunciato il prolungamento di un'altra giovane della sua squadra femminile come l'attaccante Karen Appiah che in questa stagione ha esordito e trovato la sua prima rete con la maglia della prima squadra dopo aver giocato per due stagioni in Primavera. Questo il comunicato della società meneghina:
"AC Milan è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Karen Appiah fino al 30 giugno 2029.
Arrivata al Milan nell'estate del 2023, Karen ha già conquistato uno Scudetto Primavera e una Viareggio Women's Cup nel 2024, andando a segno in entrambe le finali.
L'attaccante classe 2007 ha esordito ufficialmente in Prima Squadra durante Roma-Milan di Serie A Women's Cup lo scorso 6 settembre, trovando la prima rete tra le professioniste nel fine settimana successivo contro la Ternana".