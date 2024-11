La Roma torna a vincere con Dybala centravanti: "Mi piace giocare da attaccante centrale"

vedi letture

Dopo due sconfitte consecutive, la Roma ha ritrovato il successo in campionato. La partita contro il Torino giocata in un Olimpico surreale che ha fischiato o applaudito i suoi giocatori a seconda di chi fosse il protagonista del momento è finita 1-0. A decidere il match che salva (per il momento) la panchina di Ivan Juric è il gol realizzato al 20esimo da Paulo Dybala, per distacco il migliore in campo. Schierato centravanti, in quel ruolo di 'falso nove' che per anni è stato di proprietà di Francesco Totti, l'argentino ha disputato una gara di leadership tecnica e morale. Soprattutto, ha permesso alla Roma di tirare il fiato dopo giorni complicatissimi.

Queste le parole di Paulo Dybala, rilasciate nel post gara ai canali ufficiali del club giallorosso: "Abbiamo fatto una bella partita, anche se avremmo preferito segnare il secondo gol per avere più tranquillità. Dopo il vantaggio, siamo calati in alcuni dettagli ma siamo stati bravi, soprattutto in quei passaggi dove nelle altre partite eravamo stati superficiali. Mi piace giocare da attaccante centrale, soprattutto contro squadre che hanno difese così bloccate. Mi aiutano molto anche i miei compagni di squadra, che sono forti e corrono tanto. Hanno solamente bisogno di fiducia. Ringrazio i tifosi, pensavo anche che potessero contestarci di più. Erano giustamente arrabbiati dopo la sconfitta di Firenze, sappiamo benissimo che questo non è quello che si merita la Roma. Lavoreremo duramente per regalargli altre vittorie".

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Le Fée, Zalewski (33' st El Shaarawy); Baldanzi (33' st Cristante), Pisilli (19' st Pellegrini); Dybala (33' st Shomurodov). A disp.: Marin, Ryan, Abdulhamid, Hummels, Dahl, Sangaré, Paredes, Soulé. All.: Juric

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan (13' st Pedersen), Masina; Vojvoda (43' st Tameze sv), Ricci, Linetty (33' st Karamoh), Gineitis (1' st Njie), Lazaro; Sanabria (13' st Vlasic), Adams. A disp.: Paleari, A. Donnarumma, Walukiewicz, Dembélé, Sosa, Bianay, Ciammaglichella. All.: Vanoli

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 20' Dybala (R)

Ammoniti: Baldanzi, Pellegrini (R), Coco, Masina (T)