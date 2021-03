La Serie A su DAZN, De Siervo: "Proposta che porta la nostra lega all'avanguardia nel mondo"

vedi letture

Nella nota con la quale la Lega di Serie A ha ufficializzato le cifre dell’accordo per il triennio 2021/2024 con DAZN per la trasmissione delle gare del massimo campionato, arrivano anche le parole dell’ad della massima serie Luigi De Siervo: “L’assegnazione ha visto convergere i voti di 16 Associate, ritrovando un consenso che era mancato nelle precedenti assemblee, su una proposta che ancora una volta porta la Lega Serie A all’avanguardia nel panorama mondiale delle grandi Leghe sportive e che riteniamo possa anche avere una valenza sistemica per il Paese intero, costituendo un volano importante per accelerare il processo di digitalizzazione, come auspicato a gran voce dal Governo anche in questi giorni”