La sfortuna vede Roma: terzo KO per Fonseca, fuori anche Spinazzola. Slot per i cambi finiti

Un primo tempo incredibile per la Roma, che dopo Veretout e Pau Lopez deve rinunciare anche a Leonardo Spinazzola. Terzo cambio forzato per i giallorossi dopo neanche 40 minuti di partita: dentro Bruno Peres, a questo punto Fonseca non potrà operare cambi se non all’intervallo (la cui finestra non conta nei tre slot nell'ambito di una partita).