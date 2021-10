La sfuriata di Mourinho: "Qui c’è gente che ride con le tasche piene di soldi. Io infelice? Falso"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Napoli, mister José Mourinho si è sfogato duramente dopo la pioggia di polemiche che ha seguito il ko per 6-1 col Bodo/Glimt in Conference League: "C'è tanta gente che ride per quello che è successo. La proprietà ha speso tanti soldi e qui c’è gente che ride. E qualcuno ride con le tasche piene di soldi", le parole del tecnico della Roma. "Io infelice? Falso. Così come è falso che io non sia contento della rosa, è una cosa che non ho mai detto", ha aggiunto Mou.