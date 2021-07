La squadra di D'Aversa al lavoro, la Women quasi: la stagione della Sampdoria sta per partire

vedi letture

La Sampdoria raddoppia. Da quest’anno infatti la novità in casa Sampdoria si chiama squadra femminile. Dopo l'ottimo risultato ottenuto dall'Under 19, con la finale playoff raggiunta alla prima esperienza nel campionato di Eccellenza, il club blucerchiato ha formato la prima squadra che verrà iscritta alla prossima Serie A. Una nuova sfida pronta ad iniziare. Sul fronte maschile invece c'è un nuovo tecnico, Roberto D'Aversa, voglioso di riscatto dopo la stagione negativa a Parma e pronto a portare le sue idee a Quagliarella e compagni per cercare conferme dopo l’ottimo nono posto ottenuto nella passata stagione sotto la guida di Claudio Ranieri.

Ieri test e vaccini - Primi test intanto per i D'Aversa-boys. Nella giornata di lunedì i blucerchiati si sono ritrovati in una clinica cittadina per le prime visite di rito mentre ieri è stata la volta del primo assaggio di campo. Alla spicciolata sono infatti arrivati tutti i giocatori, tranne chi era o è impegnato ancora con le rispettive nazionali fra Europeo e Olimpiade, per i test Mapei sul campo. Nel pomeriggio poi tutti al Policlinico San Martino per la vaccinazione anti-Covid. Passi necessari per poi affrontare la prossima stagione che è pronta a cominciare. Domani infatti il pullman porterà la squadra in altura per il ritiro di Ponte di Legno dove resterà fino al 30 luglio, data dell’amichevole in Trentino contro lo Spezia di Thiago Motta.

Women pronte a partire - Se gli uomini sono al lavoro, la squadra femminile scalda i motori. Ancora pochi giorni e la squadra di Cincotta inizierà la preparazione a Saint-Vincent. Il tecnico blucerchiato, arrivato dopo cinque anni passati alla Fiorentina Women, potrà contare su una rosa che sarà un mix di esperienza e gioventù con l’integrazione di diversi elementi dalla formazione giovanile. Fra gli elementi che dovrebbero sbarcare all'ombra della Lanterna ci sono Stefania Tarenzi per l’attacco mentre in difesa circolano i nomi di Debora Novellino, Giorgia Spinelli, Federica Rizza, Elena Pisani e Michela Giordano. A centrocampo si parla di Kristin Carrer, Cecilia Re e Letizia Musolino mentre per la porta Amanda Tampieri e Selena Babb. Anche la Sampdoria Women è pronta al via.