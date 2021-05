La stagione di Kean si chiude in calando: fuori dall'Europeo e senza certezze sul futuro

Niente da fare per Moise Kean. L’attaccante che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Paris Saint-Germain è uno degli esclusi eccellenti nella lista dei 28 convocati di Roberto Mancini. Il ballottaggio era con Matteo Politano che alla fine ha prevalso sul calciatore scuola Juventus, che non ha convinto negli ultimi allenamenti e soprattutto nell’ultimo test amichevole contro San Marino. 45’ in campo per il calciatore di proprietà dell’Everton e zero gol nell’ultimo test match dove era indubbiamente chiamato a fare qualcosa in più.

Anche perché la sua stagione era cominciata benissimo, ma è poi finita in calando. 19 gol stagionali in tutte le competizioni per Kean, molti dei quali però realizzati proprio nei primi mesi di campionato. Alla fine Politano è stato ritenuto più utile, non tanto per la quantità di gol forniti quanto per la capacità di puntare l’avversario in uno contro uno, qualità di cui forse la rosa azzurra difetta. E così la stagione di Kean, che era iniziata bene al punto per lui si era paventato anche un possibile ritorno alla Juventus, si chiude con una punta di amarezza. In attesa di capire dove giocherà nella prossima stagione.