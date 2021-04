La statistica che fa sognare l'Atalanta: solo 2 ko nelle 40 gare finali delle ultime 4 stagioni

Nell'analizzare il calendario dell'Atalanta per il rush finale L'Eco di Bergamo racconta una statistica curiosa che fa ben sperare gli uomini di Gasperini in vista della volata per la corsa Champions. L'Atalanta, si legge, nelle ultime 10 partite delle scorse 4 stagioni ha perso soltanto 2 partite. 2 ko su 40 gare, che diventano 45 se aggiungiamo le ultime 5 (con 5 rimanenti) della stagione in corso. Le due sconfitte si riferiscono allo 0-1 con l'Inter dello scorso anno e allo 0-1 contro il Cagliari del 2017/2018. Poi solo vittorie o pareggi. Un dato incoraggiante, soprattutto se sommato ai 2 punti di vantaggio sul terzetto Napoli-Juventus-Milan.