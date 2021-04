La Turchia punta Euro2020? Ipotesi complicata: più credibile che ne approfitti Londra

Lo spettro della Turchia sull’Europeo itinerante? Il Paese guidato da Erdogan è alla finestra, pronto ad approfittare di eventuali (e a questo punto probabili) rinunce di alcune delle dodici città ospitanti. In bilico, come noto, vi sono Roma, Monaco, Bilbao e Dublino: la scadenza per una risposta definitiva all’UEFA è il 16 aprile, poi il 19 il Comitato Esecutivo ratificherà le scelte. Secondo Tuttosport, però, l’ipotesi turca è abbastanza lontana: sarebbe uno sgambetto a Draghi e all’Europeo dopo le ultime dichiarazioni del premier italiano, ma la Turchia non figura nei 12 Paesi ospitanti e difficilmente potrebbe rientrarvi. Più probabile che a quel punto siano Londra e l’Inghilterra ad accogliere un maggior numero di partite.