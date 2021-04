Lamela vicinissimo all'Italia. Contatti intensi col Napoli, ha già accettato il taglio dell'ingaggio

Erik Lamela è vicinissimo al ritorno in Italia. A scriverlo è il Corriere dello Sport, secondo cui il club in pole per riportare il fantasista argentino nel Belpaese sarebbe proprio il Napoli. Il suo entourage ha già trattato con Milan e Roma (quest'ultima meta favorita per il giocatore), ma è la società azzurra quella più avanti di tutte in quanto Aurelio De Laurentiis avrebbe intensificato i contatti negli ultimi giorni. Malgrado la sua destinazione preferita sarebbe Roma, Lamela non ha trovato sponda e per questo ha aperto definitivamente al Napoli. E, soprattutto, ha fatto sapere di essere disposto a ridursi l'ingaggio percepito al Tottenham, club col quale ha un contratto fino al 2022.