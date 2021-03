Laporta inizia col botto. "Messi, farò di tutto per farti restare". E la Pulga annuisce

"Sono arrivato per prendere decisioni, come convincere Leo a restare, e approfitto del fatto che sia qui per dirglielo, anche se lo sa già". Inizia col botto l'avventura di Joan Laporta, nuovo Presidente del Barcellona. Oggi si è presentato alla guida del club e ovviamente tra i tanti concetti del primo discorso c'è stato anche il futuro di Lionel Messi. Al quale Laporta si è rivolto direttamente, mentre le telecamere di Barca TV zoommavano proprio sulla Pulga che ascoltava. E annuiva. "Conosci l'amore che ho per te e faremo tutto il possibile affinché tu continui qui. Lo sai che non puoi andartene, Leo. Se avessimo uno stadio pieno, non andresti via sicuramente. Quel che farai andrà bene ma proveremo a convincerti. Sai quanto ti amo".