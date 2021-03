Laporta presidente del Barcellona: l'unico nome possibile per far restare Messi

"Se vince un altro candidato, Leo Messi andrà sicuramente via". Parola di Joan Laporta che così si era espresso in campagna elettorale. Ha vinto lui, tornerà lui dopo la felice parentesi dal 2003 al 2010. E promette di restituire un'identità alla squadra: "Non è solo vincere, ma come vinciamo" è quanto dichiarato. E per vincere sarà fondamentale la presenza del giocatore più forte. "Resta?" "Sicuramente sì". A dirlo stavolta è il suo concorrente alle elezioni Victor Font. Nel discorso pronunciato dopo la vittoria, il nuovo presidente ha dichiarato: "20 anni fa, un ragazzino chiamato Leo Messi faceva il suo debutto nel settore giovanile del Barça. Ora è diventato il nostro capitano e il miglior giocatore della storia del calcio. E oggi ha preso parte a questa festa. Venendo qui a votare con suo figlio. Questo prova quel che ho detto durante la campagna elettorale, che Leo ama il Barça. Siamo una grande famiglia. Il miglior giocatore al mondo ama il Barça e spero che sia un segnale che resterà al Barça, questo è quello che vogliamo tutti". La sensazione è che davvero se doveva vincere un candidato per far restare Lionel Messi, quello era Joan Laporta. La presenza al seggio elettorale della Pulga è un segnale fortissimo, perché mai prima d'ora, tra impegni di Copa América e vacanze, l'argentino era andato a votare. E alla nomina del nuovo presidente il capitano si è persino congratulato con Laporta. E chissà se il nuovo numero uno ha davvero chiamato il papà del numero 10. Del resto lo aveva dichiarato proprio dopo aver espresso il suo voto.