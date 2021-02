Lasagna non si sblocca col Verona. Juric: "Niente critiche, gli diamo fiducia con le nostre coccole"

vedi letture

Kevin Lasagna non è ancora riuscito a sbloccarsi da quando veste la maglia dell'Hellas Verona e oggi contro il Genoa ha sprecato due chance abbastanza clamorose. Ma Ivan Juric a fine partita non fa drammi: "Finché lui si prende così, fa così, le critiche non le riceve. Le ricevono - le parole dell'allenatore gialloblù a Sky Sport - solo quelli che non fanno tutto ciò che devono. Lui ha fatto benissimo. Ha colpito un palo, quindi non parlerei di mancanza di freddezza, manca un po' di fortuna e basta. Deve giocare così, sereno. Questo è un ambiente sano, si troverà bene. Ha già fatto vedere cosa sa fare. E' una cosa che si allena, ma bisogna avere fiducia. Noi di società viviamo di questo perché non possiamo prendere giocatori top, quindi proviamo a dare amore e coccole ai calciatori affinché rendano bene. Così faremo anche con lui".

A breve l'intervista completa