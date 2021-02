Lautaro: "Conte mi ha cambiato, prima mi innervosivo e mi disperavo dopo un gol sbagliato"

"Non è stato semplice rimanere distaccati dalle vicende societarie. Ma sappiamo che è una situazione che si risolverà. Il Covid ha cambiato il mondo e le difficoltà ci sono in ogni settore" ha detto Lautaro Martinez in esclusiva a La Gazzetta dello Sport. Poi sui miglioramenti con Conte: "Nella fase di non possesso, ho imparato a riconoscere le situazioni, a leggere prima il gioco. Ma la cosa più importante è un'altra. Conte ha cambiato la mia testa. Un giorno mi ha chiuso nel suo ufficio e abbiamo parlato un po', di tutto. Da quel momento ho fatto uno step, la mia carriera è cambiata. Fino a qualche tempo fa mi disperavo, mi innervosivo o entravo in campo poco sereno quando sbagliavo troppo. Ho imparato che così peggioravo solo le cose".