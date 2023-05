Lautaro Martinez is on fire: 15 gol dopo il Mondiale, nessun argentino ha fatto meglio

In Argentina si segue con grande interesse il rendimento dei giocatori che hanno conquistato il titolo mondiale in Qatar. Ad impressionare, in particolare, sono le prestazioni di Lautaro Martinez, che sta vivendo un momento di forma eccezionale e sta trascinando l'Inter in tutte le competizioni con le sue reti: come sottolinea TycSports, sono 15 (in 29 partite) quelle realizzate da gennaio in poi, più di quelle di qualsiasi altro componente della rosa di Scaloni. Lionel Messi ha segnato 12 gol in 20 match, Paulo Dybala 9, Angel Di Maria 7 e Julian Alvarez 8. C'è tanta Serie A nel presente e nel futuro dell'Albiceleste.