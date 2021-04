Lavezzi e l'addio al Napoli: "Mi misi d'accordo con De Laurentiis. Avevo bisogno di cambiare aria"

Intervistato da Sky Sport, Ezequiel Lavezzi ha parlato a lungo della sua esperienza al Napoli, soffermandosi anche sull'addio: "Con i tifosi c'è stato un rapporto genuino. Mi hanno apprezzato come un ragazzo della loro città ed ero felice di giocare a calcio lì. Quando sono andato via mi sono messo d'accordo con De Laurentiis. Avevo bisogno di prendere aria. Ogni volta che veniva mio figlio dovevo stare chiuso in casa. A Parigi ho avuto la possibilità di camminare con lui per strada".