Laxalt ai saluti: cessione vicina alla Dinamo Mosca. Al Milan 3.5 milioni

Ai saluti Diego Laxalt, che dopo un anno in prestito al Celtic torna al Milan solo per salutare. Il terzino uruguaiano è vicino ad accasarsi alla Dinamo Mosca, che lo pagherà ai rossoneri circa 3.5 milioni. Arrivato al Milan nel 2018, Laxalt ha disputato 35 gare in rossonero, prima di partire in prestito tra Torino (sei mesi nel 2019-2020) e Glasgow, sponda Celtic. Lo riporta Sky.