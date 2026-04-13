Lazio, 41 infortuni col ko di Marusic: a Firenze l'ennesima emergenza

Quando non avere a disposizione mezza squadra diventa ordinaria amministrazione non si può più parlare di emergenza. L'infermeria della Lazio in questa stagione è stata continuamente piena di calciatori e non sarà da meno anche nella sfida di questa sera contro la Fiorentina. Il match del Franchi che chiuderà la 32esima giornata di Serie A vedrà Maurizio Sarri fare nuovamente i conti con tantissime assenze, nonostante i recuperi per la panchina di Patric e Zaccagni. In porta da oltre un mese si è conclusa la stagione di Ivan Provedel, in difesa oltre al problema al tendine rotuleo di Mario Gila si è aggiunto lo stiramento accusato da Adam Marusic. Lo spagnolo proverà a recuperare per la sfida di Coppa Italia con l'Atalanta a Bergamo tra nove giorni, per il montenegrino servirà un autentico miracolo.

Lazio, anche Dele-Bashiru e Maldini ai box: assenze in ogni reparto

Come non bastasse l'infortunio di Rovella, anche lui come Provedel out fino a fine stagione, questa sera a Firenze nel centrocampo biancoceleste mancherà anche Dele-Bashiru. Il nigeriano è uscito affaticato dalla sfida col Parma, è stato gestito in settimana e non verrà rischiato al Franchi. Al suo posto tornerà da titolare dopo oltre due mesi Toma Basic, uscito settimana scorsa dalla lista degli indisponibili. Lista che ha abbandonato anche Mattia Zaccagni in attacco per far spazio però a Daniel Maldini, che cede così la titolarità al centro del tridente offensivo a Boulaye Dia. Ai suoi lati dal primo minuto non ci sarà il capitano, recuperato solo per la panchina, bensì Noslin in vantaggio su Pedro con l'unica conferma rispetto alla sfida col Parma per Isaksen a destra.