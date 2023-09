Lazio, 8 giocatori con le nazionali. Biancocelesti più azzurri, Kamada resta in Europa

vedi letture

Maurizio Sarri dovrà fare a meno almeno fino al 12 settembre di 8 giocatori, che hanno risposto alle chiamate delle rispettive nazionali. Un biancoceleste più a tinte azzurre con 4 giocatori convocati da Luciano Spalletti. Spiccano Casale, alla sua prima convocazione; Zaccagni, che con Mancini ha giocato una sola partita, peraltro la più inutile e triste (contro la Turchia, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali) e Romagnoli, che con il vecchio ct è stato una semplice comparsa. Nonostante gli impegni col Giappone, Daichi Kamada resterà per la gioia del tecnico biancoceleste in Europa: la selezione nipponica giocherà due amichevoli in Germania e Belgio in preparazione alla Coppa d'Asia che si giocherà a gennaio 2024.

UEFA

Elseid Hysaj (Albania) 7 e 10 settembre

Ivan Provedel (Italia) 9 e 12 settembre

Alessio Romagnoli (Italia) 9 e 12 settembre

Nicolò Casale (Italia) 9 e 12 settembre

Ciro Immobile (Italia) 9 e 12 settembre

Mattia Zaccagni (Italia) 9 e 12 settembre

Adam Marusic (Montenegro) 7 e 10 settembre

AFC

Daichi Kamada (Giappone) 9 e 12 settembre