Inter, tutto su Lookman. Ancora sirene turche per Calhanoglu?

Questa settimana l’Inter si troverà in ritiro ad Appiano Gentile. La data fissata è per sabato 26 luglio ma diversi giocatori potrebbero varcare già prima i cancelli della Pinetina. Intanto la dirigenza si muove sul mercato per assicurare a Chivu rinforzi di qualità, oltre agli acquisti già chiusi di Bonny, Sucic e Luis Henrique. Il nome che stuzzica e interessa concretamente è Ademola Lookman, sul quale si sarebbero accesi anche i fari del Napoli.

Inter, tutto su Lookman

Ademola Lookman è la priorità assoluta. L’Inter ha individuato nel calciatore nigeriano il profilo giusto per rinforzare l’attacco della prossima stagione. La dirigenza di Viale della Liberazione questa settimana cercherà di trovare un compromesso con l’Atalanta e portare a casa l’ex Leicester. Da capire se ci saranno contropartite tecniche ma sicuramente Pio Esposito, chiesto dalla Dea, rimane incedibile. Rimane ancora distanza sull'offerta ma le parti questa settimana potrebbero trovare una soluzione.

Calhanoglu corteggiato dalla Turchia, la situazione

Hakan Calhanoglu al momento non si muove e non ha mai chiesto la cessione. La conferma è arrivata recentemente dallo stesso ds nerazzurro Piero Ausilio che ha fatto chiarezza in merito all’interessamento del Galatasaray. Ci sarebbe però l’altra metà di Istanbul interessata al turco, ovvero il Fenerbahce di Jose Mourinho. Voci e nessuna trattativa concreta al momento. Il regista nerazzurro ad oggi fa parte del progetto tecnico di Cristian Chivu.