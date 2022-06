Lazio a caccia di qualità: secondo la stampa spagnola ha chiesto Puig al Barcellona

A caccia di qualità per il centrocampo di Sarri, la Lazio si sarebbe messa sulle tracce di Riqui Puig: secondo Sport i biancocelesti si sarebbero mossi per il giovane centrocampista classe 1999, sulle cui tracce c’è anche il Valencia. Dopo Gila, lo shopping iberico del ds Tare non sembra dunque volersi fermare.