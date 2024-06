I Los Angeles Galaxy blindano Riqui Puig. Rinnovo fino al 2027 per l'ex Barcellona

"Abbiamo firmato il prolungamento del contratto del giocatore designato Riqui Puig fino alla fine della stagione MLS 2027". Con questo comunicato ufficiale il club di MLS, Los Angeles Galaxy, ha appena annunciato il rinnovo di contratto del classe '99 ex Barcellona, autore di 17 reti e 11 assist in 61 presenze a stelle e strisce dal suo arrivo nell'estate 2022.

Di seguito il tweet dei LA Galaxy, con tanto di scritta in spagnolo: "Vamos por más".



Vamos por más 💫

We have signed Designated Player Riqui Puig to a contract extension through the end of the 2027 MLS season.

📰: https://t.co/P8ncNQ7rM5 pic.twitter.com/peNBe2bMm1

— LA Galaxy (@LAGalaxy) May 31, 2024