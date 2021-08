Lazio, a un passo l'arrivo di Zaccagni dal Verona: operazione da 10 milioni complessivi

Sfumato Kostic, la Lazio ha trovato un'intesa economica col Verona per Mattia Zaccagni. Il trequartista classe 1995 - riporta Sky Sport - dovrebbe trasferirsi in maglia biancoceleste per 8 milioni di euro più 2 di bonus, la chiusura dell'operazione è molto vicina. L'Hellas Verona non vuole però farsi trovare impreparata: la dirigenza scaligera sta per chiudere l'acquisto dell'attaccante Gianluca Caprari dalla Sampdoria.