Lazio, accesso in Champions e cessione di Milinkovic: ecco il piano per sistemare i conti

vedi letture

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, dopo la semestrale presentata ieri che ha visto una perdita record da 21,48 milioni di euro, è chiaro che far tornare virtuoso il bilancio della Lazio servirà l'ingresso in Champions League ma anche almeno una grande plusvalenza tramite una cessione importante. È chiaro che tutti gli occhi siano puntati su Sergej Milinkovic-Savic, che ha il contratto in scadenza nel 2024 e che non è intenzionato a rinnovare. Per sistemare i conti servirà cederlo a non meno di 40 milioni di euro.