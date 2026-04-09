Lazio, al via le operazioni per l'estate: in pole per Diogo Leite, cosa manca per chiudere

La Lazio inizia a programmare il futuro e lo fa passando dalle occasioni di mercato. Il primo acquisto per la prossima stagione è stato già finalizzato a gennaio, con l'accordo per Alfonso Pedraza siglato per l'arrivo del terzino spagnolo a parametro zero. L'esterno classe '96 del Villarreal potrebbe non essere l'unico rinforzo a costo zero in arrivo a Formello, dove piace da tempo Diogo Leite. Il difensore centrale portoghese era stato individuato già a gennaio come sostituto di Alessio Romagnoli. Il suo arrivo è stato fermato dalla mancata cessione dell'ex Milan in Qatar, ma non è da escludere un ritorno di fiamma per l'estate. Diogo Leite ha fatto sapere all'Union Berlino che lascerà il club tedesco in estate a parametro zero e, da qualche settimana, ha dato priorità alla Lazio. C'era una deadline fissata per fine marzo, l'accordo non è stato siglato ma l'operazione è ancora in piedi.

Lazio, cosa manca per chiudere con Diogo Leite

Un accordo di massima sarebbe stato già trovato per un contratto da quattro anni (3 più opzione o direttamente un quadriennale), ma ci sono alcuni dettagli da risolvere. Il primo riguarda le condizioni fisiche di Diogo Leite, rimasto ai box per un mese e mezzo per una lesione muscolare tra febbraio e marzo. Nelle ultime due stagioni il portoghese ha sempre saltato almeno sette partite per infortunio, un dettaglio che a Formello stanno valutando. L'altro aspetto riguarda le strategie di mercato in uscita dei biancocelesti. Diogo Leite era visto come il sostituto di Romagnoli nel centrosinistra, lì dove Provstgaard sta facendo bene quando viene chiamato in causa. Il portoghese arriverebbe solo in caso di partenza di Romagnoli per evitare un'abbondanza inutile in un reparto dove la Lazio quest'anno ha avuto fuori rosa Gigot che pesa oltre cinque milioni a bilancio tra ammortamento e ingaggio. Visto che il futuro dell'ex Milan potrebbe non essere lontano da Formello, l'operazione Diogo Leite rimane in stand-by. Il portoghese ha dato la parola alla Lazio, continua a dare priorità ai biancocelesti e aspetta segnali positivi. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare una risposta definitiva, in un senso o nell'altro .