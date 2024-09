Lazio, Baroni: "Bella emozione l'esordio in Europa, ma avevo la testa nella gara"

vedi letture

Marco Baroni, allenatore della Lazio, dopo la vittoria al debutto in Europa contro la Dinamo Kiev è intervenuto al microfono di Lazio Style Channel: "Sono bellissime emozioni ma avevo la testa nella gara, ero concentrato sulla partita. Sapevo che la squadra non avrebbe sbagliato la prestazione quindi ero abbastanza tranquillo. Abbiamo fatto un'ottima partita, dopo il 3-0 qualcosa abbiamo concesso ma ho visto la voglia di non prendere gol e la squadra è sempre rimasta all'interno della prestazione.

Dobbiamo lavorare con questi ragazzi. Questa competizione dà spessore al giocatore, fa crescere. Sono dei ragazzi con potenzialità, serve lavoro ma queste prestazioni danno consapevolezza del percorso che si sta facendo.

Vincere fa sempre bene. Siamo contenti per i tifosi, per la squadra a cui faccio i complimenti. Ora pensiamo subito a recuerare poi pensiamo al Torino. Questo è il nostro percorso, andremo a fare la partita come sappiamo farla. Qusta squadra dovrà continuare ad avere questa identità, in casa e fuori, spendendo tutto e facendo calcio offensivo, cercando di fare gol. I ragazzi da questo punto di vista mi seguono".