Lazio, Baroni: "Castellanos sta bene, può entrare a gara in corso. Noslin sta crescendo"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League con la Dinamo Kiev, il tecnico della Lazio Marco Baroni parla anche delle condizioni di Castellanos:

"Taty per noi è fondamentale e lo sapete benissimo, lui vorrebbe essere in campo. Abbiamo parlato stamattina, sta meglio ma viene da cinque giorni dove non si è allenato. È disponibile, ma vediamo se inserirlo a gara in corso. Sulla punta centrale devo fare delle riflessioni, Noslin sta bene e a Firenze ha fatto una buona partita, ha lottato anche se forse gli è mancato il gol. È un ragazzo giovane che sta crescendo, queste partite lo aiutano. Lui può ricoprire i tre ruoli offensivi, so di non creargli una difficoltà nel muoverlo tra le zone del campo. Questi ragazzi sono liberi, non hanno resistenze a giocare in un ruolo piuttosto che un altro. Sarà sicuramente della partita".

Chi gioca domani tra Provedel e Mandas?

"Mi sono già espresso, il ruolo del portiere è particolare. Mandas è un valore importante per la società, è giovane e sta facendo bene ci sarà occasione per lui. Domani quasi sicuramente giocherà Provedel".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Marco Baroni!