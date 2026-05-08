Lazio, buone notizie dall'Inghilterra: possibile il riscatto di Mandas per 20 milioni

Un finale di stagione che può portare nelle casse della Lazio decine di milioni di euro. Da una parte la finale di Coppa Italia che potrebbe riportare i biancocelesti in Europa dopo l'assenza di quest'anno. Dall'altra il destino del calcio inglese, che rischia addirittura di portare sei squadre in Champions League. Tutto dipende dall'Aston Villa, che se dovesse finire al quinto posto in Premier League e vincere l'Europa League libererebbe il sesto posto per un'altra inglese. Cosa c'entra la Lazio? Presto detto, perché la sesta in classifica in Premier è il Bournemouth. I biancocelesti a gennaio hanno ceduto Christos Mandas in prestito alle Cherries per circa tre milioni, inserendo un diritto di riscatto a 20 milioni che in caso di qualificazione alla Champions diventerebbe obbligo di riscatto.

Lazio, come può cambiare l'estate con le novità europee

Da una parte la corsa alla Champions in Premier League, dall'altra la finale di Coppa Italia contro l'Inter. Il mese di maggio può portare potenzialmente almeno 40 milioni di euro nelle casse biancocelesti. Entrare in Europa League significherebbe incassare almeno 30 milioni, anche se 14 andrebbero girato all'Atalanta per il riscatto di Daniel Maldini. In caso di accesso alle competizioni europee, per la Lazio scatterebbe l'obbligo di riscatto per l'ex Monza nonostante i soli due gol in biancoceleste. L'ingresso in Champions League del Bournemouth porterebbe altri 20 milioni nelle casse della Lazio, una cifra importante che potrebbe iniziare a finanziare quello che, salvo sorprese, sarà un mercato a saldo zero in estate.