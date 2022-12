Lazio, buone notizie per Sarri: rientra Zaccagni. Hysaj a parte, tornerà dopo le feste

Ultima seduta prima dei tre giorni di pausa per le feste in casa Lazio. Gruppo ridotto per Sarri, che ha lavorato anche senza Casale, convocato dal ct Mancini per uno stage in Nazionale. Riaggregato Mattia Zaccagni, scrive LaLazioSiamoNoi: il fantasista era stato frenato negli ultimi giorni dalla febbre. Cancellieri ha saltato la partitella conclusiva (per una contusione), sgambata differenziata invece per Hysaj: l'albanese era fermo dal mini-ritiro in Turchia per una contrattura al polpaccio. Dovrebbe tornare coi compagni alla ripresa degli allenamenti fissata per la settimana prossima.