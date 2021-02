Lazio, Caicedo addio a fine stagione. Luiz Felipe verso il rinnovo

Luiz Felipe ha già trovato un accordo di massima con la Lazio per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2022. Il difensore dovrebbe firmare il nuovo accordo nelle prossime settimane. Chi invece sembra destinato a partire al termine del campionato è Felipe Caicedo, anche lui in scadenza nella prossima stagione ma senza proposte di prolungamento in corso di trattativa. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.