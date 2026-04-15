Lazio, caos derby: chiesto il rinvio per gli Internazionali di tennis, i club dicono no

È possibile far combaciare i due eventi sportivi che attirano il maggior numero di spettatori su Roma lo stesso giorno alla stessa ora a distanza di cento metri? Può sembrare assurdo, ma è quello che "l'algoritmo" che genera il calendario di Serie A è riuscito a creare per il weekend del 17 maggio. Tra i tanti parametri e paletti che vengono inseriti nel computer per generare il calendario, ci si dimentica spesso di utilizzare l'aspetto più importante che dovrebbe essere il buon senso. Esempio pratico: se il 16 e il 17 maggio sono previste le finali degli Internazionali di tennis, il derby della Capitale si può giocare in qualsiasi weekend tranne che in quello. Quando si giocherà il derby di ritorno quest'anno? Alla penultima giornata, nel weekend tra il 16 e il 17 maggio.

Lazio, no secco al rinvio del derby: cosa può succedere

Se il calendario ha combinato i due eventi creando un problema non da poco, l'altra cosa che sorprende è la tempestività con cui si è deciso di intervenire. Che i due eventi fossero sovrapposti lo si sa da inizio giugno, eppure si è deciso di aspettare dieci mesi prima di proporre una soluzione. E la soluzione è semplice, derby posticipato a lunedì, ma alle 18 perché il Viminale ha stabilito che per motivi di ordine pubblico non si può giocare il derby in notturna. Detto che alle 20 a fine partita si uscirà con il sole ormai prossimo al tramonto, e che quindi il deflusso dallo stadio avverrà in notturna, sia Roma che Lazio si stanno opponendo a questa decisione. Oltre all'aspetto sportivo, specialmente per la Roma che è in corsa per l'Europa e vorrebbe giocare in contemporanea con le dirette concorrenti, c'è poi da considerare l'aspetto urbanistico. Fermare Roma di lunedì per il derby rappresenta un problema non da poco. Un problema che si poteva risolvere con del semplice buon senso. Un qualcosa che un algoritmo, come dimostra questa combinazione, ha dimostrato di non avere.