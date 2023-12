Lazio, Castellanos: "Notte incredibile. Avevo bisogno di questo gol per ritrovare fiducia"

La Lazio di Maurizio Sarri ha chiuso il suo 2023 con una bella vittoria in rimonta sul prato dell'Olimpico contro il Frosinone. Ospite dei microfoni di Lazio Style Channel il centravanti del club capitolino Valentin 'Taty' Castellanos ha commentato il successo di questa sera:

Sono felice, è una notte incredibile, sono felice per il gol e per avere aiutato la squadra. E’ stato un buon pallone di Isaksen, io ero più forte con la testa. Avevo bisogno di questo gol, lo cercavo è importante la fiducia della gente e del mister. Indosso questa maglia con responsabilità. Il gol di oggi è più importante dell’Empoli che Caprile mi ha bloccato, per fortuna è entrata, la mia posizione è questa e continuo a lavorare".