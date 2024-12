Lazio, Castellanos: "Rigore? Grazie a Zaccagni. Devo lavorare tanto per la squadra"

L'attaccante della Lazio Valentin Castellanos ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match esterno sul campo del Lecce vinto 1-2 anche grazie a un suo gol.

C'era il pensiero a quanto accaduto lunedì?

"Vittoria importante per noi, su un campo difficile. Contento per il gruppo, che ha fatto un lavoro importante".

Con Zaccagni decidete sul momento per i rigori?

"Ci siamo messi d'accordo sul campo. Contento per lui, l'umiltà rende il gruppo più forte. Contento che mi abbia concesso il rigore".

Quanto ti aiuta la squadra ad esprimerti al meglio, rispetto anche al passato?

"Devo lavorare per la squadra, sono un giocatore che lo fa tanto. Se viene il gol bene, altrimenti comunque devo comunque lavorare tanto su tutto il fronte d'attacco".

Baroni?

"Il mister è importantissimo per noi. Quando è arrivato ha preso la squadra: tutti uniti, chi gioca e chi non gioca, stanno tutti preparati e questo è importantissimo. Contenti per lui e il suo staff, che lavora tantissimo con noi".