Lazio, chiesto il rinvio dell'udienza per il caso tamponi: il motivo è la Champions

La Lazio chiederà al Tribunale federale di rimandare l'udienza per il caso tamponi fissata attualmente per il prossimo 16 marco. Il motivo è presto detto: i medici Rodia e Pulcini, in quei giorni non potrebbero presenziare al processo perché impegnati con la squadra biancoceleste nella trasferta Champions a Monaco di Baviera per la partita che si disputerà contro il Bayern il 17 marzo. L'avvocato Gentile, legale del club di Lotito, ha presente la situazione e lo slittamento di una settimana è più che probabile: "C'è fretta di cominciare, non di concludere". A riportarlo è l'edizione romana del Corriere della Sera.