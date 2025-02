Lazio, da Dia a Noslin: le possibile scelte di Baroni al posto di Castellanos

È arrivata la tegola che la Lazio e Marco Baroni speravano di evitare. Taty Castellanos non rientrerà prima di un mese e vista la sosta per le nazionali di fine marzo tornerà in campo ad aprile. L’infortunio patito contro il Napoli è serio, c’è una lesione di medio grado che richiede circa 30-40 giorni di stop. Le sensazioni non erano positive fin da subito, Castellanos è uscito dal campo zoppicando vistosamente proprio come fece Hysaj a Cagliari. Anche l’albanese accusò una lesione di medio grado e ieri è andato in clinica insieme all’argentino per controllare le sue condizioni. La speranza è quella di recuperarlo nel giro di 2-3 settimane così da averlo a disposizione per gli ottavi di finale di Europa League. Adesso però Baroni deve fare i conti con l’assenza di Castellanos e deve valutare quelle che sono le possibili alternative all’argentino al centro dell’attacco.

Lazio, da Dia a Noslin fino al falso nueve: le ipotesi per il vice-Taty

La soluzione più semplice porterebbe all’avanzamento di Boulaye Dia e la conferma di Pedro sulla trequarti come visto contro il Napoli. La posizione di Dia sulla trequarti è però uno dei segreti della Lazio di Baroni e il tecnico biancoceleste già da qualche settimana sta studiando opzioni alternative. La prima vedrebbe Noslin come candidato per giocare al centro dell’attacco, anche se contro il Napoli l’ex Verona ha fatto fatica. “Ha caratteristiche diverse da Castellanos, dobbiamo cambiare il nostro modo di servire il centravanti” ha detto Baroni nella conferenza postpartita di sabato all’Olimpico. Se l’olandese non dovesse dare certezze, un’altra ipotesi può essere quella del falso nueve. Il tecnico toscano ha provato Tchaouna nelle scorse settimane in posizione centrale e può anche schierarlo come centravanti, così come Pedro che a sua volta in quel di Formello si è mosso da riferimento offensivo in alcune esercitazioni. Un falso nueve davanti a un falso diez come Dia, una seconda punta al centro dell’attacco e un centravanti sulla trequarti. Un ossimoro firmato Marco Baroni che potrebbe nascondere l’infortunio di Castellanos.